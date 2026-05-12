El periodista Cristián Caamaño no tuvo filtro alguno por el nivel de este jugador en la U.

Universidad de Chile le dio una tremenda noticia a sus hinchas en las últimas horas y todo esto tras el anuncio de la renovación de Lucas Assadi, quien le puso punto final a su novela y se confirmó su permanencia en la institución tras varios meses de negociaciones.

Ante esta renovación del crack azul, el periodista Cristián Caamaño ocupó su espacio en Radio Agricultura y habló sobre esta noticia en la Universidad de Chile, en la que espera que tras este acuerdo, el 10 de la U vuelva a mostrar su mejor versión.

“Es una buena noticia para los hinchas de la U que están esperando que vuelva Assadi después de su lesión y a lo mejor esta renovación le saca todos los fantasmas que tiene y los pajaritos”, comienza señalando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador le pone tarea a Lucas Assadi, en la que le indica que tiene que volver a alzarse como una figura en la Universidad de Chile y justifique el esfuerzo que hizo el club por su continuidad.

Caamaño y su mensaje a Assadi | Foto: Photosport

“Que empiece a jugar y que justifique la renovación, que justifique todo lo que está esperando el hincha de la U de este futbolista que fue una de las figuras de la U con Gustavo Álvarez el año pasado”, declaró.

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Finalizando, Caamaño sostiene que esta renovación de Lucas Assadi puede darle mucha más tranquilidad al jugador tras zanjar su futuro, en la que espera que pueda enfocarse en lo futbolístico para volver a brillar.

“Ahora ojalá que empiece a jugar, no viene apareciendo hace mucho rato. A lo mejor esto le da más tranquilidad a él, mucha distracción, yo he sido crítico con él porque ha sido un fantasma este año, pero a lo mejor esto a lo mejor le sirve, está más tranquilo y tiene una renovación asegurada”, cerró.

En Síntesis

Lucas Assadi confirmó su permanencia en Universidad de Chile tras oficializar la renovación de su contrato.

confirmó su permanencia en tras oficializar la renovación de su contrato. El periodista Cristián Caamaño analizó el rendimiento del jugador tras su lesión en Radio Agricultura .

analizó el rendimiento del jugador tras su lesión en . La institución azul cerró las negociaciones por el volante creativo después de varios meses de gestión.