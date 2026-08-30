Cristián Caamaño apunta contra este jugador de U. de Chile: “Va a quedar en la retina”

Además de cuestionar las decisiones de Fernando Gago, el periodista criticó el desempeño de Bianneider Tamayo contra U. de Concepción.

Universidad de Chile fue derrotada 2-1 por Universidad de Concepción. El conjunto de La Cisterna no pudo en el sur del país y pierde fuerza en la recta final de la Liga de Primera.

Ello fue analizado por Cristián Caamaño, que a través de los micrófonos de Radio Agricultura cuestionó el desempeño de un jugador azul. ¿De quién se trata? Apuntó contra Bianneider Tamayo.

Si bien responsabilizó a Fernando Gago de su participación desde el primer minuto de juego, adelantó que el defensa de 21 años quedará marcado por esta compleja caída en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

“Dolorosa la forma cómo pierde la U, termina regalando un primer tiempo a partir de las decisiones de Fernando Gago. Y, quizás, lo que más le duele al entrenador es eso: no ver en la cancha lo que él planificó”, lanzó.

“Porque uno piensa que poner a Bianneider Tamayo como tercer zaguero suponía otro tipo de partido. Lamentablemente, el elegido por él cometió dos errores que van a quedar ahí en la retina. Lo van a retratar“, agregó.

Cristián Caamaño apuntó contra Bianneider Tamayo en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile se complica

Finalmente, el comunicador advirtió de los peligros de esta racha negativa del elenco metropolitano. El título se ve prácticamente imposible y la clasificación a certámenes internacionales puede enredarse.

“Una derrota dolorosísima y que pone muy cuesta arriba el semestre para la U, porque más allá de que va a seguir peleando el Chile 2 con la UC, pone en duda todo”, señaló.

“Pone en duda a Fernando Gago, a la dirigencia y a todo lo que parecía bueno“, concluyó.