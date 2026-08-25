Universidad de Chile recibió un duro mazazo este pasado fin de semana, en donde los dirigidos por Fernando Gago no pudieron ante Colo Colo y cayeron por 2-1 en el Superclásico del fútbol chileno, resultado que enterró las ilusiones de la U en luchar por el título.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y puntualizó en el gran error que cometió la Universidad de Chile en este compromiso, en la que indicó que varios jugadores no estuvieron a la altura de este partido.

“La U necesitaba una corrección mental, no táctica, de que el futbolista perdiera el nervio, por eso yo te hablaba de la jerarquía, porque mientras todos los jugadores de Colo Colo sintieron el partido a la misma temperatura, hubo jugadores de la U que lo vivieron de distintas maneras”, partió señalando Caamaño.

Yendo a nombres puntuales, el comunicador nombró en primera instancia al defensor Nicolás Ramírez, de quien consideró que estuvo muy lejos de su gran versión en esta temporada, en la que se vio bastante errático con sus pases y no logró verse firme en la defensa.

Caamaño cuestionó a Ramírez | Foto: Photosport

“Yo creo que le quedó grande a algunos el partido, por el contexto o lo que sea, por ejemplo a Nicolás Ramírez, no repitió actuaciones anteriores, la cantidad de pases que le dio al rival. El jugador con más pases verticales del fútbol chileno en fase ofensiva, lo que te marca que la U generalmente sale por ahí y ayer perdió todo, prácticamente”, remarca.

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Caamaño también cuestiona a Barrera y Arce

Finalizando, Caamaño también habló de lo que fue el bajo rendimiento de Lucas Barrera y Agustín Arce, quienes no pudieron mostrar una buena versión en este importante partido para la U y que el equipo sintió su imprecisión en el medio terreno.

“Luego Barrera, irreconocible el primer tiempo de Barrera, siendo que la gran mayoría depende de él, la salida limpia que le salía tan natural en los partidos, ayer no contribuyó a aquello. Arce también entró en una fase de nerviosismo, porque no estaba en su posición, la pelota no pasaba por sus pies. Hubo errores individuales que no estaban en los papeles de nadie”, cerró.