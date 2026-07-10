Cristián Caamaño destapa importante información del mercado de la U. de Chile: “No van a…”

El periodista Cristián Caamaño dio a conocer una importante información de mercado en la U.

Universidad de Chile hoy en día tiene todo el foco puesto en lo que es el mercado de pases, en donde la dirigencia azul trabaja con todo para poder sumar incorporaciones de cara al segundo semestre para el equipo que es comandado por Fernando Gago.



Sobre esto, el periodista Cristian Caamaño dio a conocer una importante información en el programa ‘Balong Noche’ en Youtube, en el que indicó que a pesar de la lentitud en sumar fichajes, en el club ocuparán los tres cupos para poder sumar incorporaciones.

“Eso fue lo que le prometieron, a mí me dicen en este minuto que hoy quieren todo, que llegue algo realmente importante no lo sé, pero quieren llenar todos los cupos posibles, quieren una renovación total, ese es el compromiso con Gago”, parte señalando Caamaño.

Siguiendo en aquello, el comunicador declara que en la Universidad de Chile hoy existe un problema porque aún no llegan los fichajes que se le prometieron a Gago para este segundo semestre.

Gago espera por los refuerzos en la U | Foto: Photosport

“El tema es que quedan dos semanas para que reinicie el torneo y hoy Gago no tiene ningún refuerzo que tenga como titular”, declara.

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La U no regalará a nadie

Finalmente, Caamaño dejó un mensaje por la situación de Lucas Assadi y Franco Calderón, que hoy no ven muchos minutos en la U y podrían buscar una salida, en la que desde el club dejaron en claro que no le dejarán el camino fácil para esto y que sólo aprobarían una salida por una compra que deje satisfechos.

“No los tienen separados del plantel, ¿por qué pueden jugar los que son menos habilidosos y él (Assadi) no?, él no se ha preguntado que hace mal, por ejemplo, porqué ofertas ya no llegaron. Desde la U no van a regalar a nadie me dicen desde adentro, tal cuál”, cerró.