Cristián Caamaño rescata a un solo jugador tras amargo empate de la U ante Audax: “Me saco el sombrero”

El destacado periodista nacional analiza el empate de la U y le entrega un salvavidas a un solo jugador pese a la eliminación.

Universidad de Chile rescató un empate en la agonía ante Audax Italiano el día de ayer en el Estadio Nacional, resultado que lo dejó completamente eliminado en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo dirigido por Fernando Gago no hizo un buen partido y se vio ampliamente superado por los itálicos, quienes manejaron gran parte del encuentro y bloquearon el juego que pretendía hacer el Romántico Viajero.

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura analizaron el empate de la U y Cristián Caamaño, destacado periodista nacional, entregó sólo un salvavidas y fue para Eduardo Vargas: “Me saco el sombrero. Uno ve la actitud de él y no hay nada que decir en comparación a otros compañeros que la están remando desde más atrás”, comenzó diciendo.

Edu Vargas volvió a anotar en la U. | Foto: Photosport

Caamaño destaca la capacidad de ‘Turboman’ para sobreponerse y quedarse con el puesto de titular por sobre el ‘Gato’ Juan Martín Lucero: “Vargas va y le saca la titularidad a Lucero. Se lesiona, vuelve, le saca la titularidad a Lucero y mira cómo está ahora que es intocable”.

Por otro lado, el comunicador encuentra dos puntos bajos en la U y no lo manda a decir con nadie: “Lo de Altamirano y Assadi que les permitió llegar a la selección… hoy día son jugadores que están por detrás de chicos que son irregulares”, remató.

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Ahora, Universidad de Chile deberá dar vuelta rápidamente la página y concentrarse en la Liga de Primera 2026, donde el próximo fin de semana visita a Unión La Calera con la obligación de lograr los tres puntos para no alejarse más de Colo Colo.

En síntesis

Universidad de Chile quedó eliminada en fase de grupos de Copa de la Liga 2026.

Eduardo Vargas fue destacado por el periodista Cristián Caamaño por su actitud y titularidad.

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