Cristián Caamaño se derrite por esta figura de Universidad de Chile: “Es irremplazable”

El periodista llenó de aplausos a Marcelo Morales tras la contundente victoria contra Ñublense en el Estadio El Teniente.

Universidad de Chile sorprendió y cosechó una feroz goleada 6-0 sobre Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera. La escuadra estudiantil fue voraz y se quedó con un valioso triunfo en el certamen local.

Ello fue analizado por Cristián Caamaño a través de los micrófonos de Radio Agricultura: el periodista se deshizo en elogios hacia una de las mayores figuras del conjunto azul.

¿Su nombre? Aplaudió lo hecho por Marcelo Morales. El lateral izquierdo de 23 años se convirtió en una pieza fundamental para el cuerpo técnico y ello fue destacado por el comunicador.

“(Fernando) Gago corrigió cosas con respecto a Deportes Antofagasta, sacó a (Juan Martín) Lucero, que claramente no está para ser titular. El que es irremplazable es Marcelo Morales“, comenzó indicando.

“Es un jugador por la franja izquierda que no tiene sustituto, tienes que poner derechos por esa zona. Entregó dos asistencias, permanentemente proyectándose con criterio. Te marca una diferencia“, agregó.

Cristián Caamaño alabó a Marcelo Morales en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Cristián Caamaño advierte a Universidad de Chile

Finalmente, la voz radial se refirió a una posible remontada para alcanzar a Colo Colo en la cima de la categoría de honor. Si bien no tiene la suficiente esperanza para lograrlo, rescató el alza en el juego del elenco universitario.

“La U comienza a encontrar un equipo, por lo menos para la recta final. El tema es la motivación, si le gusta la cancha o no a los jugadores y si Fernando Gago no se marea con tanto cambio“, cerró.