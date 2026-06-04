Rodrigo Herrera estalla contra la megacrisis de Azul Azul: “Se creen dueños de Chile”

El periodista abordó el escándalo que azota al conjunto estudiantil. La concesionaria que administra al club atraviesa un terremoto.

Universidad de Chile vive una crisis de proporciones, aunque no dentro de la cancha. En esta ocasión, Azul Azul pende de un hilo por la polémica que ha desatado el caso Sartor.

Luego de la salida de Michael Clark desde la presidencia de la concesionaria, se reveló que una serie de actores políticos y empresarios están vinculados a una teleserie digna de horario estelar.

Es por ello que Rodrigo Herrera estalló en conversación con BOLAVIP Chile. Para él, todo esto habla de una nueva trama ligada a la élite nacional: no solo tiene que ver con una pelota de fútbol.

“Yo creo que mucha gente, incluso hinchas de la U, estaban esperando que la Casa Central se pusiera colorada con todo este escándalo. Ya es vergonzoso y tiene una raíz en común“, lanzó.

“Los que están tras Azul Azul, son los mismos que se creen dueños de Chile. Creen que pueden hacer todos al margen de la legalidad. Hoy, se les está cayendo el mundo“, agregó.

Rodrigo Herrera fulminó al proceder de la directiva de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El drama que azota a Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV apuntó a lo que viene para la escuadra estudiantil. El futuro no se avizora tranquilo en La Cisterna: las investigaciones están en sus primeros pasos.

“Están en un lío judicial tremendo. Se les arruinó el plan, yo creo que era que apareciera (Patricio) Kiblisky o (Victoriano) Cerda como propietarios de la U. Todo eso se cayó”, cerró.

En resumen:

El periodista Rodrigo Herrera criticó el escándalo judicial de Sartor que afecta a Azul Azul.

criticó el escándalo judicial de Sartor que afecta a Azul Azul. El dirigente Michael Clark dejó la presidencia de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

dejó la presidencia de la concesionaria que administra a Universidad de Chile. La empresa Azul Azul enfrenta un complejo escenario judicial que involucra a políticos y empresarios.