El emblema de Universidad de Chile apuntó contra el VAR por recomendar anular el lanzamiento desde los 12 pasos tras falta a Nicolás Fernández.

Universidad de Chile cayó 1-0 ante Unión La Calera e hipotecó su clasificación a las semifinales a la Copa de la Liga. En dicho encuentro, hubo una polémica que Cristián Olguín no dejó pasar.

¿Qué ocurrió? En el minuto 38 del duelo, Nicolás Fernández luchó un balón contra Daniel Gutiérrez y este último sujetó la camiseta de su rival: Cristián Garay observó penal y señaló el punto que indica 12 pasos hacia el arco.

Sin embargo, el VAR lo llamó y el juez decidió revisar la jugada. Tras analizarla unos segundos, se detractó y ello generó la furia del referente de Universidad de Chile. No toleró la situación.

“Fea caída, no la esperábamos. Lamentablemente, casi eliminados de la Copa de la Liga. Yo creo que Unión La Calera también jugó bien, no hay que restarle méritos. Juega en cancha sintética”, expresó Cepillín Olguín a BOLAVIP Chile.

Y en dicha línea, lanzó: “Uno queda con esa sensación del tema del penal. Ese mismo, si se lo hicieran a Colo Colo, se lo cobran. El VAR contra la U ha sido nefasto, siempre perjudicándola”.

Cristián Olguín lamentó la dura caída de Universidad de Chile vs. Unión La Calera. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sufre en la Copa de la Liga

Finalmente, el retirado delantero anticipó el futuro del club de sus amores. Tendrá que apelar a un milagro para acceder a la ronda de los cuatro mejores equipos del certamen local.

“En una de esas se puede dar un resultado que nos pueda ayudar, pero este partido era importante para aspirar a la clasificación“, concluyó sobre Universidad de Chile.

En síntesis:

Universidad de Chile perdió 1-0 ante Unión La Calera en la Copa de la Liga.

perdió ante Unión La Calera en la Copa de la Liga. El árbitro Cristián Garay anuló un penal tras revisar la jugada en el VAR .

anuló un penal tras revisar la jugada en el . El referente Cristián Olguín criticó el arbitraje tras la posible eliminación del club azul.