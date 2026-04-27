Universidad de Chile volvió al triunfo y derrotó 1-0 a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario. Tras el pitazo final, Cristián Olguín se rindió ante uno de los formados en la escuadra azul.

El recordado delantero llenó de elogios a Agustín Arce, que sorprendió al ser incluido en la formación titular contra la UC. A pesar de su juventud, mostró personalidad y comandó los ataques de su equipo.

Por eso, se ganó los aplausos del referente laico. Sumó bonos para seguir siendo parte del esquema estelar del cuerpo técnico de Fernando Gago. Y lo más crucial: suma minutos sub-21.

“Contento, está bueno ganar un clásico. Le da confianza al plantel. Muy bien, respondieron. (Agustín) Arce respondió“, comenzó señalando sobre la promesa de 21 años.

En dicha línea, agregó: “Me gustó mucho, encarador, corrió harto, metedor, muy bien. Todos están respondiendo y es importante que le den confianza a los jugadores más jóvenes”.

Agustín Arce destacó en la victoria de Universidad de Chile sobre la UC. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La otra figura de Universidad de Chile que brilló

A su vez, Cepillín Olguín le dedicó palabras a Juan Martín Lucero. Este último fue el autor del único tanto del compromiso y cerró una sequía de casi un año sin marcar en el profesionalismo.

“Estaba pasando por un mal momento, las críticas afectan mucho. Ojalá que con el gol comience a tener más confianza, pero los goleadores lamentablemente son así. No hacen goles y lo critican; hace uno y es la figura”, cerró.

En síntesis:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

venció a en el Clásico Universitario. El referente Cristián Olguín elogió al juvenil Agustín Arce por su titularidad y rendimiento.

elogió al juvenil por su titularidad y rendimiento. También mencionó a Juan Martín Lucero, que anotó el gol del triunfo tras casi un año sin marcar.