Danilo Díaz carga sin filtro contra Fernando Gago en la U: “No sé si a otro DT se le hubiera…”

El periodista Danilo Díaz no tuvo filtro alguno contra Fernando Gago y su trabajo en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile vive un complicado momento en este 2026, en donde los ‘Azules’ no han podido sumar positivos resultados en las competencias, en la que está lejos en la lucha por el título nacional, quedó eliminado de la Copa de Liga y tempranamente, quedó fuera de la Copa Sudamericana.

Ante el presente azul, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN y habló de lo que ha sido el trabajo del equipo de Fernando Gago en esta temporada, en la que ve muchos problemas dentro del funcionamiento del ‘Romántico Viajero’.

“Ha sido un equipo con escasa consistencia desde el juego, es un equipo de traslado lento, es un equipo anunciado, además con rendimientos individuales que han bajado mucho”, parte señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ indica que de cierta manera se fue injusto con las críticas contra Francisco Meneghini, quien en su proceso fue bastante cuestionado y desde su salida, no se ha visto un cambio alguno dentro del equipo, teniendo en consideración las importantes bajas que sufrió.

Gago es cuestionado en la U | Foto: Photosport

“A Paqui Meneghini lo sentenciaron desde antes que llegara, se dijo que no era y no correspondía, que no tenía las características para llegar a la U y se instaló nomás. Ni siquiera le consideraron el triunfo ante Colo Colo en el Monumental y las ausencias que tenía este equipo de ¾ para adelante”, declara.

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Concluyendo, Díaz no tuvo filtro alguno para cuestionar lo que ha sido el trabajo de Fernando Gago en la Universidad de Chile, en la que no duda que a otro entrenador con el rendimiento de Gago, tendría mayores críticas de las que tiene hoy en día el argentino.

“Lo de Fernando Gago ha sido discretísimo, no sé si a otro entrenador se le hubiera aguantado. La vara con la que se ha medido a Gago por parte de un sector de la hinchada ha sido diferente que con la de Meneghini”, cerró.

En Síntesis

El periodista Danilo Díaz criticó el bajo rendimiento y juego de Universidad de Chile.

criticó el bajo rendimiento y juego de Universidad de Chile. La Universidad de Chile quedó eliminada de Copa Sudamericana y de la Copa de Liga.

y de la Copa de Liga. Díaz cuestionó el desempeño discretísimo de Fernando Gago al mando del equipo azul.