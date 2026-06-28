Los hinchas perdieron definitivamente la paciencia con el jugador, lanzando una ola de críticas negativas en redes.

Universidad de Chile recibe esta tarde a San Felipe por Copa Chile, en un partido que al momento de publicar esta nota, tiene a los azules en ventaja. El cuadro universitario se impone parcialmente por 1-0 al “Uni-Uni”, aunque el rendimiento ofensivo ha dejado varias dudas en el primer tiempo.

Uno de los principales focos de atención ha sido Juan Martín Lucero, quien ha tenido una jornada especialmente errática frente al arco. El delantero desperdició al menos cuatro chances en ataque, mostrando poca precisión en la definición y generando frustración entre los hinchas.

Si bien el exgoleador de Colo Colo no fue el único responsable de la falta de profundidad en ataque, sí fue quien acumuló las oportunidades más claras. Por lo mismo, las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer, apuntando directamente al rendimiento del “Gato”.

Lucero colmó la paciencia de los hinchas pese a su gol. Felipe Zanca/Photosport

Sin embargo, cuando el primer tiempo entraba en su recta final, Lucero logró redimirse parcialmente. A los 40 minutos, el atacante encontró el gol que abrió la cuenta para la U, desatando un alivio momentáneo en el estadio.

Pese a la anotación, la paciencia de los hinchas parece estar al límite. El delantero sigue bajo la lupa en un partido donde su efectividad contrasta con la cantidad de ocasiones desperdiciadas.

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Las duras críticas contra el Gato Lucero en U. de Chile