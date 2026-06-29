Rodrigo Herrera destroza a esta figura de Universidad de Chile: “Triste, pero cierto”

El periodista fulminó a Juan Martín Lucero a pesar de su gol contra Unión San Felipe. Para él, debe rendir más.

Universidad de Chile volvió al triunfo y se impuso 2-0 sobre Unión San Felipe por Copa Chile. A pesar de ello, Rodrigo Herrera no está conforme con el actuar de un jugador azul. ¿De quién se trata?

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista aludió a Juan Martín Lucero. Si bien convirtió un gol, el delantero argentino no lo convence: le bajó el perfil al tanto del oriundo de Mendoza.

Bajo su visión, el ariete debe marcar la diferencia en la categoría de honor. Su alto salario y su bullado arribo no está coincidiendo con su rendimiento. Tiene una deuda pendiente.

“Tal vez el nivel de él es hacerle goles a San Felipe. Por más que te de confianza y que represente una vía de salida del desierto, hay que evaluarlo con las credenciales que llegó“, lanzó.

“Llegó como un goleador del fútbol brasileño y hoy le hace goles a Unión San Felipe. Triste, pero cierto. Pero es un rival menor, no es un parámetro. Es un entrenamiento para la U”, agregó.

Juan Martín Lucero no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La participación de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el atacante en cuestión ha disputado una totalidad de 19 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró marcar tres goles y aportar con cinco asistencias.

Cabe consignar que Juan Martín Lucero tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por el momento, no se avizora un movimiento.