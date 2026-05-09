El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo el gran enigma del mercado nacional. En medio de los rumores que lo vinculan con un retorno al país, el periodista Romai Ugarte conversó en exclusiva con BOLAVIP

Todo indica que Alexis Sánchez quema los últimos cartuchos de su carrera en el Sevilla y que a partir de junio buscará retornar a Sudamerica, y uno de los caminos es Universidad de Chile, un viejo anhelo para el Niño Maravilla.

Para Romai Ugarte, la posibilidad de que el tocopillano se ponga la camiseta de la U no es una utopía, pero requiere de una alineación de voluntades específica.

“Yo creo que sí (es factible), depende de la dirigencia de la U y depende de la disponibilidad que quiera Alexis”. El comunicador en conversación con BOLAVIP fue enfático al señalar que el tiempo para este movimiento es el presente: “Llegó el momento o no llegó el momento, porque es ahora o nunca”.

Ugarte profundizó en que una operación de esta magnitud trasciende lo deportivo y se instala en el segundo piso del Centro Deportivo Azul.

“Eso se tiene que estar manejando bajo cuatro llaves, no creo que lo vaya a sacar público ni Gago”. Según el periodista, el éxito de la negociación pasará por una gestión interna y silenciosa: “Es una cuestión dirigencial, y en su momento lo hablarán con él. Eso va por otro camino, por un camino interior, interno”.

Romai Ugarte cree que la llegada de Alexis Sánchez a la U es factible.

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El factor Alexis: ¿Vuelta a Chile?

Más allá de los esfuerzos que pueda hacer el club, Ugarte recalca que la decisión final recae en el deseo personal del máximo goleador de la Roja. La gran interrogante que plantea el periodista es si el delantero tiene la intención real de dejar Europa para “volver a Chile o no” en esta etapa de su carrera. Para Romai, las condiciones están dadas para que la dirigencia haga el intento formal.

El anhelo de la hinchada laica

La posible llegada de Sánchez no solo significaría un golpe mediático sin precedentes, sino también un refuerzo de jerarquía mundial para el proyecto deportivo de la “U”. Mientras los hinchas se ilusionan con ver al atacante forcejeando en la cancha —como en las postales clásicas del club—, la dirigencia mantiene el hermetismo total. Lo cierto es que, según Ugarte, el tren para que Alexis vista de azul está pasando justo ahora.