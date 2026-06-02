Gonzalo Fouillioux se rinde ante Eduardo Vargas y lanza palo al plantel de la U: “De verdad me lo cuestiono”

Universidad de Chile consiguió un importante triunfo el pasado fin de semana en la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 2-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional, sumando valiosos tres puntos.

Tras lo que fue este triunfo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube y se refirió particularmente al rendimiento de Eduardo Vargas, para quien tuvo grandes palabras por el nivel del atacante azul ante el ‘León de Collao’.

“Eduardo Vargas chapó, para mí Vargas ha sido el mejor jugador del año en la Universidad de Chile con distancia y obviamente que a Vargas se le evalúa por los goles, los goles son fundamentales, no ha hecho tantos, le viene bien hacer este doblete, pero es una cuestión de actitud, de contagio”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador señaló “ver a un tipo en el estado en el que está, tiene 36 años, físicamente está impecable, no tiene un gramo de grasa, en la alta competencia hay que estar así. Gago le termina dando el puesto porque dice que ha entrando bien, entonces debe estar entrenando muy bien, porque no deja detalle al azar y Vargas es un ejemplo para los jóvenes, así hay que estar para competir en la alta competencia”.

Vargas vive un gran presente | Foto: Photosport

En la misma línea, el reconocido periodista aplaude enormemente lo que es el rendimiento que ha mostrado Eduardo Vargas en su retorno a la Universidad de Chile, en la que con su gran compromiso muestra un liderazgo pleno para el plantel azul.

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“Cuando uno ve jugadores jóvenes que se desplazan mucho menos y ve la diferencia que te hace Eduardo Vargas, fue a todos los tiros, contagiando, hace un buen rato ya viene así. Sin ser un jugador con un liderazgo notorio, esto también es liderazgo, es contagiar en un mal momento”, declaró.

Concluyendo, Fouillioux manifiesta en que Eduardo Vargas ha sido un tremendo aporte dentro de la Universidad de Chile y que con su entrega en cada partido, muestra el camino para que los más jóvenes, quienes deberían seguir su nivel de compromiso por el club como lo hace Vargas.

“La mejor noticia del año en la U ha sido Eduardo Vargas, quien no llegó con tanta expectativa por lo que fue su paso por Audax Italiano, pero yo me quedó con lo que contagia o transmite y eso los jóvenes deberían mirarlo, hay jugadores que uno ve y ni siquiera los ve entregarse al máximo, cómo no te va a contagiar un jugador como él, de verdad me lo cuestiono”, cerró.

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