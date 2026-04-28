Diego Rivarola en éxtasis con este jugador de la U que brilló ante la UC: “Verlo de esa forma…”

Universidad de Chile sigue de buen ánimo tras haberse quedado con el Clásico Universitario el sábado pasado, día en donde derrotaron a Universidad Católica por la cuenta mínima con un solitario gol de Juan Martín Lucero.

“Era un partido que la U necesitaba ganarlo desde lo anímico, emociona y desde los puntos. Es una U que viene dubitativa y este tipo de partidos te dan un envión importante y por cómo se dio, lo será”, analizó de entrada Diego Rivarola en ESPN Chile.

El ex delantero de la U no se pierde y cree que ante la UC se vio a la mejor versión de la U este 2026: “Me parece que ha sido el mejor primer tiempo que me tocó ver este año, es lo mejor que se ha visto. Fue muy inteligente lo de Gago, supo sobreponer algunos cambios que para nosotros es normal, para él no”.

Rivarola elogió a Vásquez. | Foto: Photosport

Rivarola, incluso, cuenta cómo Gago le tapó la boca: “Yo dije que tenía que jugar Assadi y terminó jugando Vásquez que fue una de las figuras. Se la jugó con jugadores jóvenes y ellos tomaron la bandera en este clásico, fueron los protagonistas, los que manejaron el partido”

“Ver a Ignacio Vásquez de esa forma; atrevido, encarando, animándose. Con Arce y su personalidad de pedir la pelota, Barrera que parece un jugador grande y de experiencia…”, complementó sobre los más destacados de la U ante la UC.

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Ahora, Universidad de Chile deberá cambiar la mentalidad y pensar en la Copa de la Liga, donde el próximo sábado 2 de mayo enfrentará a Deportes La Serena en el norte chico del país con la obligación de lograr los tres puntos.

En síntesis

Universidad de Chile venció a Universidad Católica con gol de Juan Martín Lucero el sábado.

Ignacio Vásquez destacó como figura titular bajo la dirección técnica de Fernando Gago.

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