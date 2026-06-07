Además, el periodista de ADN Deportes apuntó a la estructura del plantel y destacó a Eduardo Vargas como lo más rescatable de la U.

Universidad de Chile empató 2 a 2 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un resultado que terminó siendo determinante para la eliminación del equipo dirigido por Fernando Gago en la Copa de la Liga 2026.

Los azules llegaban con la obligación de sumar una victoria y esperar un traspié de Unión La Calera ante Deportes La Serena, escenario que finalmente no se dio, y no lograron imponer su juego en un partido donde nuevamente les costó generar y concretar ocasiones de peligro en el arco defendido por Tomás Ahumada.

De esta forma, el Romántico Viajero cierra su participación en la fase de grupos con más dudas que certezas en su rendimiento colectivo a lo largo del torneo.

El gol de Lucas Romero en el final no le sirvió de nada a la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Danilo Díaz analiza a la U de Fernando Gago

Tras el pitazo final, el periodista Danilo Díaz utilizó su tribuna en ADN Deportes para entregar un duro análisis del presente del conjunto universitario, cuestionando el nivel mostrado durante la temporada.

“La U no ha podido este primer semestre (…) Ahora, fue un equipo que llegó hasta la portería de Ahumada, que hizo dos goles y pudo hacer otro más, pero lo concreto es que la U nunca pudo jugar como equipo grande, que presionara de buena manera y que terminara empujando a su adversario”, señaló el comunicador.

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Luego, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo apuntó a problemas estructurales del plantel: “Aquí hay un problema de juego, hay un problema de la estructuración del plantel. Se trajeron tres centrodelanteros y el que ha terminado rindiendo ha sido Eduardo Vargas”.

Por último, Díaz destacó el rendimiento de Eduardo Vargas. “Hoy fue lo mejor no solo por el gol sino porque se mostró, picó en diagonal y se tiró más atrás para que el equipo tuviera más juego, pero es muy poco para un equipo grande como la U“, cerró.

En resumen…

Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa de la Liga 2026 tras empatar ante Audax Italiano, en un cierre de fase de grupos que dejó duras críticas al rendimiento del equipo.

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