La potente señal de apoyo de la Ministra del Deporte a la U por el estadio propio: “Estamos dispuestos a…”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó públicamente la posibilidad de apoyar el proyecto del estadio propio de la U.

El proyecto del estadio propio de Universidad de Chile volvió a instalarse con fuerza durante los últimos días, especialmente tras la aparición de distintas comunas interesadas en albergar el esperado recinto azul.

Una de ellas es Lampa, donde el alcalde Jonathan Opazo manifestó públicamente su disposición a colaborar con la iniciativa. Sin embargo, la opción que hoy correría con ventaja sería Cerrillos, comuna que habría tomado fuerza dentro de Azul Azul para desarrollar el proyecto.

En medio de ese escenario, distintas voces comenzaron a pronunciarse sobre la posibilidad de concretar finalmente la anhelada casa propia del Romántico Viajero, incluyendo autoridades del Gobierno.

Natalia Duco quiere a ayudar a la U con el estadio propio

Quien abordó el tema fue la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien mediante La Tercera dejó abierta la puerta a apoyar el proyecto del estadio de la U.

“Todos los días me levanto en la mañana pensando qué podemos hacer para que el chileno se levante y diga ‘a mí me cambió la vida y tengo algo de deporte mejor que ayer’. Entonces, creo que un estadio de fútbol para los hinchas de la U sí es algo concreto que la ciudadanía va a poder disfrutar y es un beneficio concreto tangible y esperado por muchos años”, señaló.

El Estadio Nacional ha albegado los partidos de la U de local durante todos estos años | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

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Además, la ex dejó abierta la puerta a futuras conversaciones con el club universitario en caso de que exista una propuesta formal.

“No ha llegado ninguna solicitud concreta. Si es que nos llegase una solicitud, estamos dispuestos a conversarlo. Todo lo que sea entregarle a los clubes un espacio como un estadio donde los hinchas y las familias puedan disfrutar del fútbol es algo que como ministerio queremos apoyar”, concluyó.

En resumen…

La ministra del Deporte, Natalia Duco, entregó una señal de apoyo al proyecto del estadio propio de Universidad de Chile y aseguró que el Gobierno está dispuesto a conversar una eventual propuesta formal presentada por Azul Azul.