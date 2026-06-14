El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola dejó los tres puestos claves que los 'Azules' deben reforzar.

Universidad de Chile aún no concluye su participación dentro de la Liga de Primera en lo que es este primer semestre, pero desde los ‘Azules’ ya empiezan a palpitar en lo que es el mercado de pases, en donde esperan nutrir su plantel de cara a la segunda parte del año.

Sobre lo que es este tema, el ex futbolista Diego Rivarola ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN y habló sobre el mercado azul, en la que indicó de los tres puestos que la U debe reforzar con urgencia en esta ventana de mercado.

“Las necesidades de hoy son muy propias del técnico. Yo creo que un central, un extremo, no sé si derecho o izquierdo, pero un extremo y tal vez un volante”, comenzó indicando Rivarola.

En esa misma línea, el referente azul siente que es fundamental que en la Universidad de Chile se pueda buscar una nueva incorporación en el mediocampo.

Gago esperará por refuerzo en la U | Foto: Photosport

“Yo siento que tienes que traer un volante estilo Barrera, el chico lo está haciendo muy bien y me encanta, pero cuando él no está, las condiciones no son las mismas”, declaró.

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Finalmente, Rivarola remarca en que Marcelo Díaz podría ser un hombre importante para la segunda parte del año, pero pareciera no dar fiabilidad en lo físico, algo que Fernando Gago debería analizar para poder realizar una incorporación en aquella zona del campo.

“Aránguiz ya no es el mismo, si Díaz estuviera bien, él podría hacerlo, pero no juega, Poblete no, Arce tampoco, si no está Barrera, parece que no hay un especialista, no contando a Marcelo Díaz, que tanto es lo que confía hoy Gago en Marcelo Díaz”, cerró.

En Síntesis

Diego Rivarola sugirió que Universidad de Chile debe reforzar tres puestos con urgencia.

sugirió que Universidad de Chile debe reforzar tres puestos con urgencia. Un central, un extremo y un volante son las posiciones necesarias según el exfutbolista.

son las posiciones necesarias según el exfutbolista. El técnico Fernando Gago deberá analizar la condición física de Marcelo Díaz para el mercado.