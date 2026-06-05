Director de Azul Azul aborda la opción de fichar a Alexis Sánchez en la U: la respuesta de Héctor Humeres

Héctor Humeres, director y parte de la Comisión de Fútbol en Azul Azul, habló sobre la opción de sumar al "Niño Maravilla" en el mercado de fichajes.

El mercado de fichajes del fútbol chileno se abre el domingo 14 de junio, y en Universidad de Chile ya comienzan a pensar en nombres que puedan darle un nuevo aire en el segundo semestre al cuadro que dirige el argentino Fernando Gago.

Uno de los que mayor expectación genera entre los hinchas, como ha sido habitual en los últimos años, es el de Alexis Sánchez, bicampeón de América con la Selección Chilena y con una destacada trayectoria en el fútbol europeo.

El tocopillano, hoy futbolista del Sevilla de España, ha sido históricamente vinculado al Romántico Viajero, donde muchos hinchas mantienen la ilusión de verlo algún día vistiendo la camiseta de la U. Sin embargo, más allá del deseo popular, su llegada siempre ha estado rodeada de diversas complejidades.

Los guiños de Alexis Sánchez a la U a lo largo de su carrera | FOTO: Archivo

En Azul Azul golpean la mesa por el caso Alexis Sánchez

En esa línea, el director de Azul Azul, Héctor Humeres, se refirió en La Tercera a la posibilidad de ficharlo en este mercado, abordando tanto la ilusión como las limitaciones que enfrenta el club.

“Difícil. Es de la U. Pero gana mucho dinero y no sé si hay presupuesto para igualar lo que gana en Europa”, lanzó de entrada el dirigente parte de la Comisión Fútbol en el Chuncho.

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“Me encantaría que estuviera, pero traerlo significaría que solo se le contrate a él y se necesitan más refuerzos”, sentenció el director que representa a la Casa de Estudios.

En resumen…