El conmovedor mensaje con el que jugador de Universidad de Chile dice adiós: “Hoy se cierra un ciclo de…”

El futbolista azul puso fin a una larga etapa en el club y se despidió con un mensaje que emocionó a los hinchas.

La conformación del plantel de Universidad de Chile para el segundo semestre de la temporada 2026 no solo contempla la llegada de nuevos nombres, sino también la salida de futbolistas que no continuarán en el club.

Uno de ellos es Andrés Torres, delantero formado en el Centro Deportivo Azul (CDA), quien puso fin a un extenso ciclo de 11 años ligado al Romántico Viajero sin alcanzar a debutar oficialmente con el primer equipo.

El atacante de 19 años era uno de los goleadores de la categoría Proyección e, incluso, a comienzos de 2026 despertó el interés de Racing de Córdoba. Sin embargo, aquella operación finalmente no se concretó y ahora buscará nuevos horizontes para continuar su carrera.

Andrés Torres era uno de los jugadores que más prometía en las juveniles de la U | FOTO: Archivo

La emotiva despedida de Andrés Torres en Instagram

Para comunicar su salida, Torres utilizó sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida dedicado a entrenadores, compañeros, funcionarios e hinchas que lo acompañaron durante su paso por el Chuncho.

“Hoy se cierra un ciclo de 11 años en este club. Quiero agradecer a cada entrenador, compañero y funcionario que fue parte de este hermoso camino”, escribió el ariete.

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Luego, el futbolista explicó que “hoy llega el momento de tomar nuevos rumbos, vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos desafíos. Gracias a este club soy el futbolista que soy hoy en día. Aquí crecí, aprendí y viví momentos que marcaron mi vida para siempre”.

Finalmente, el centrodelantero cerró su despedida con un mensaje de gratitud hacia el club y la hinchada azul. “Me llevaré cada recuerdo con mucho orgullo, cariño y alegría. Ahora comienza un nuevo camino, con la misma ilusión, el compromiso y las ganas de seguir creciendo. Gracias por todo U. de Chile”, sentenció.

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En resumen…