Marcos González sueña con que U. de Chile le robe este refuerzo a la UC: “Está probado”

El recordado defensor quiere ver a Francisco González en Universidad de Chile. Le gusta el delantero de O'Higgins de Rancagua.

Universidad de Chile está instalada en el mercado de fichajes en búsqueda de nuevos jugadores. Por ello, Marcos González habló fuerte y claro: quiere ir por un refuerzo que está en la mira de Universidad Católica.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado zaguero aludió al caso Francisco González y pidió lanzarse por él. Si bien está en negociaciones con los precordilleranos, aún hay mucho por decir.

Durante esta temporada, ha brillado en Rancagua y por ello ha despertado el interés desde distintas latitudes. No solo está en carpeta de elencos nacionales, sino que también de algunos de fuera del país.

“He visto al chico de O’Higgins y anda bien. Es buen jugador, es una buena alternativa en ataque porque ha marcado diferencias. Se le ha visto bien, es como para considerarlo”, comentó.

“En delantera Eduardo Vargas juega medio solo, entonces yo creo que necesita alguien por ahí. Y Francisco González está probado, por lo menos acá en el campeonato nacional“, agregó.

Marcos González pide a Francisco González para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Marcos González advierte a Universidad de Chile

Finalmente, Lobo del Aire abordó la posición que mejor conoce: la defensa. Para él, no hay que sumar futbolistas en la retaguardia, ya que hay alternativas de sobra para el cuerpo técnico.

“Está Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Matías Zaldivia. Tienen potencial, es un equipo y cuando tiene individualidades que marcan diferencia, se nota. En la defensa la U está pareja”, cerró.