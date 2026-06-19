El histórico de Universidad de Chile tuvo palabras para lo hecho por Elías Rojas. Le llamó la atención el mediocampista de 18 años.

Universidad de Chile derrotó 2-0 a O’Higgins y vuelve a la lucha por el título de la Liga de Primera. Una situación que fue aplaudida por los hinchas y un emblema de la institución: Héctor Hoffens.

En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico azul valoró la actitud del club de sus amores y posó su análisis sobre una sorpresiva figura. Le llamó la atención lo realizado por Elías Rojas.

Tras desaparecer de las convocatorias, el mediocampista de 18 años ingresó como titular en la victoria sobre los rancagüinos y lo hizo de notable manera: jugó hasta el minuto 77 en el Estadio Nacional.

“Me gustó el cabro chico, Elías Rojas. Entró con bastantes ganas y lo bueno es que el director técnico le da la confianza. Es muy bueno, me sorprendió“, comenzó señalando el recordado ariete.

Luego, el mítico delantero de Universidad de Chile alabó el nivel del equipo y agregó: “Luchando, peleándola, de todas las pelotas ninguna se dio por perdida. Ojalá sea así, es lo ideal”.

Elías Rojas destacó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Elías Rojas irrumpe en Universidad de Chile

Cabe consignar que el novel volante tuvo su estreno profesional el pasado 20 de marzo, en el empate 2-2 contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga. Entró en el minuto 87.

Tuvo que esperar tres meses para debutar como estelar en la categoría de honor y respondió a las expectativas. El seleccionado juvenil suma bonos para ser desde el arranque en Copa Chile.

En resumen:

Universidad de Chile derrotó por 2-0 a O’Higgins en la Liga de Primera.

derrotó por 2-0 a O’Higgins en la Liga de Primera. El juvenil Elías Rojas jugó su primer partido como titular en el Estadio Nacional.

jugó su primer partido como titular en el Estadio Nacional. El histórico Héctor Hoffens elogió el rendimiento del mediocampista de 18 años.