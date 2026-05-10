El histórico relator azul no ocultó su indignación luego de que Universidad de Chile cayera ante Unión La Calera.

La derrota de Universidad de Chile frente a Unión La Calera ha calado hondo en el entorno laico. Uno de los más críticos fue la voz histórica de la campaña azul, José “Pepe” Ormazábal, quien calificó el resultado como un “duro golpe” que deja a la escuadra universitaria en una posición sumamente comprometida dentro del Grupo D de la Copa de la Liga.

Luego de 0-1 ante los Cementeros, BOLAVIP conversó con el ácido cantagoles que no le deja pasar una al entrenador azul.

Para Ormazábal, la obligación mínima de la institución es quedarse con su zona, algo que hoy parece una meta lejana.

“Fernando Gago y su equipo quedaron al borde del primer fracaso de la temporada, porque lo mínimo que se exige es ganar el grupo. Con esta derrota, quedó prácticamente sentenciada la suerte de la U”, disparó el relator, evidenciando la frustración por un desenlace que pocos esperaban en el CDA.

José “Pepe” Ormazábal fue muy duro con el DT de la U, Fernando Gago.

Jugadores bajo la lupa

Aunque el comunicador evitó responsabilizar directamente al técnico argentino, sí puso énfasis en el bajo nivel individual de algunos futbolistas que, a su juicio, no están a la altura de la exigencia.

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“No voy a culpar a Gago, pero en líneas generales hay jugadores que no responden en la U. Es preocupante lo de Lucas Assadi y preocupante lo de Vargas también”, sentenció Ormazábal, rescatando únicamente el retorno al gol de Lucero como una nota positiva en una jornada opaca.

Un equipo que no termina de cuajar

A pesar de valorar el trabajo táctico que ha intentado implementar el cuerpo técnico, el relator advirtió que al equipo aún le falta mucho camino por recorrer para ser competitivo.

“Hoy frente a Calera quedó demostrado que a la U le falta mucho todavía, pese al buen trabajo que ha hecho Gago. Quedar al borde del primer fracaso del año puede afectar al plantel”, concluyó un molesto Pepe Ormazábal ante este “inesperado golpe”.