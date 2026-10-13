Un histórico de Universidad de Chile se refirió al triunfazo sobre Ñublense y lo que se viene en la recta final de la Liga de Primera 2026.

Este lunes la U goleó por 6-0 a Ñublense y acortó la distancia con el líder Colo Colo por la lucha de la Liga de Primera 2026. Ahora nueve puntos separan a ambos equipos, cuando restan seis fechas para el final.

Tras la victoria azul, uno de los históricos del elenco estudiantil se refirió al gran momento que atraviesan los pupilos de Fernando Gago. Se trata de Horacio Rivas, que en diálogo con BOLAVIP hizo el llamado a ir paso a paso.

“Uno no puede ir pensando dos fechas más, hay que ir pensando en el día a día. Entonces hoy día la realidad es que quedan nueve puntos, tienes que seguir luchando, tienes que seguir pensando que el Campeonato todavía está ahí”, comenzó diciendo.

Eso sí, enfatizó en que es importante que el cuadro laico asegure cuanto antes la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 como Chile 2, cupo destinado al subcampeón y que está en disputa con Universidad Católica.

“También hay una responsabilidad por medio, que es seguir sacando ventaja para el Chile 2, independiente que la lucha será por pelear el Campeonato, eso es algo obvio, pero mentalmente este equipo debe estar preparado para saber que el objetivo final es el Chile 2”, indicó Rivas.

El mejor jugador de la U

Finalmente, elogió a uno de los referentes de la U, como es el volante Charles Aránguiz, incluso aseguró que es el mejor jugador de la temporada 2026.

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“Su majestad Charles Aránguiz, por ahí deberíamos empezar. Un jugador de esas caracterísicas yo creo que es un privilegio tenerlo, jugando de la forma que juega Charles. Es un pensante, maneja los tiempos. El gusto de la U de tener el mejor jugador del Campeonato, no hay nadie que no pueda llegar a elogiarlo. Es simple, es el mejor, no hay discusión”, completó.

Horacio Rivas elige a Charles Aránguiz como el mejor del 2026. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis

Victoria 6-0 de la U sobre Ñublense por la Liga de Primera 2026.

sobre Ñublense por la Liga de Primera 2026. Nueve puntos de ventaja tiene el líder Colo Colo restando solo seis fechas.

tiene el líder Colo Colo restando solo seis fechas. Charles Aránguiz fue elogiado por Horacio Rivas como el mejor jugador del 2026.