Universidad de Chile se viste de gala para celebrar un nuevo año de historia, pero la polémica sobre su origen vuelve a ponerse sobre la mesa. En conversación con BOLAVIP, el reconocido escritor e hincha azul, Roberto Rabbi, desmitificó el aniversario oficial del club

Si sintió el ruido de los fuegos artificiales en diferentes partes de la comuna de Santiago y en el resto del país, seguramente fue porque los hinchas de Universidad de Chile celebraron los 99 de vida del club laico, sin embargo, no son pocos los historiadores azules que no están de acuerdo con la fecha.

Para Roberto Rabbi en conversación con BOLAVIP, la fecha de fundación del fútbol de los azules siempre ha sido un tema complejo debido a la sucesión de distintas instituciones con fechas relevantes hasta llegar a lo que hoy se conoce como la U. Una realidad que define de forma particular: “Hoy día es una suerte de monstruo extraño, donde está de base la titularidad de los signos y emblemas de la Universidad de Chile en manos de una corporación en quiebra y una concesionaria de estos derechos”.

Al revisar el origen del 24 de mayo de 1927, el escritor de Relatos Azules, Cuentos en tinta azul, Toda la historia de la U y Tiempos de Superclásicocos apunta directamente a la administración de la concesionaria. “Si tú miras en Wikipedia, lo que dice es que Azul Azul ha establecido como fecha de fundación el 24 de mayo de 1927″, explica. “Es una decisión bastante arbitraria que toma como hito fundacional una de muchas fechas, y por una cuestión práctica, evidente, que dejaba dentro de un ámbito manejable la celebración del centenario”, dispara sin anestesia, asegurando que se ignoraron otros hitos donde la dirigencia no realizó ninguna gestión.

Roberto Rabi afirma que hoy 24 de mayo no es el aniversario de Universidad de Chile

El 1911 y el verdadero origen de la U

Al momento de buscar la fecha más determinante y cercana a una verdadera fundación jurídica y espiritual, Rabbi no duda en retrasar el calendario hasta la era amateur del club.

“Si uno considera cuáles son las fechas más determinantes para efectos de entender cuál podría ser el hito… sin duda es el 25 de marzo de 1911, que es la fecha de fundación del Internado Fútbol Club”, afirma de forma categórica. Aunque llevaba el nombre del Internado Barros Arana, el investigador aclara que “corresponde sin duda al fútbol de la Universidad de Chile, porque quienes lo fundaron eran estudiantes de la Universidad de Chile, básicamente de Medicina, y que representaban en esa medida al fútbol universitario”.

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El burdo error de guiarse por los cambios de nombre

El escritor también desestimó el argumento de quienes esperan hasta 1934, año en que legalmente se adoptó el nombre de Club Deportivo de la Universidad de Chile. Para rebatir esto, utilizó una analogía muy cotidiana.

“Si haces la comparación con una persona, una persona hoy día se puede cambiar el nombre por diez mil razones y la ley te lo permite. Pero sería iluso pensar que tú naciste cuando te cambiaste el nombre”, argumenta de forma lúdica. “Lo central es determinar cuándo una persona nace. Y eso, con todos los valores y el significado que hay detrás, me parece —y son muchos los que están de acuerdo conmigo— que es sin duda el 25 de marzo de 1911 y no el 24 de mayo de 1927”, sentenció Roberto Rabbi, concluyendo que en 1927 solo se produjo una fusión de entidades, pero no el nacimiento de la institución.