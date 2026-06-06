En conversación con La Tercera, el representante de la casa de estudios en el directorio de Azul Azul, Héctor Humeres, encendió la ilusión del pueblo azul.

Semanas difíciles para el hincha de Universidad de Chile que sufre no sólo por lo que pasa en la cancha con el equipo que dirige Fernando Gago, también carga una cruz por los líos relacionados con la causa que se investiga sobre Sartor, propietaria de la mayoría del paquete accionario de Azul Azul.

En medio de la tormenta, aparecieron noticias sobre el sueño del estadio universitario laico, noticia recurrente cuando las cosas están más que mal.

Sin embargo, el director representante de la casa de estudios, Héctor Humeres no se guardó nada en conversación con La Tercera al momento de analizar la histórica deuda en infraestructura que mantiene la institución con sus fanáticos.

“Que la U no tenga estadio es inadmisible, insólito, su hinchada se lo merece. Y hoy es un tema que posee una solución financiera más abierta que antes“, aseguró el profesor universitario, encendiendo de inmediato las alarmas de los hinchas en las plataformas digitales.

Héctor Humeres ilusiona al pueblo azul.

Al momento de entregar detalles técnicos de la magnitud que tendría el futuro recinto deportivo para el “Romántico Viajero”, el directivo soltó cifras que llenan de esperanza las huestes azules de cara al centenario de la institución.

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“Existen las posibilidades en Santiago para hacer un recinto para 40 mil personas. Esperemos que los 100 años del club sean una ocasión propicia para que esto se materialice“, adelantó, proyectando la concreción de las obras más a corto que mediano plazo.

Sin cerrarse a ninguna fórmula: La opción de Lampa sigue viva

Respecto a las alternativas geográficas que se manejan sobre la mesa para albergar la futura casa del Chuncho, Humeres miró con muy buenos ojos los recientes ofrecimientos formales que han llegado desde la zona norte de la Región Metropolitana.

“Hay que tomar en consideración todo lo que nos pueda llevar a la construcción de nuestro estadio… No hay que cerrarse a ninguna fórmula. Siempre con el resguardo que requiere el uso del nombre de la universidad y en este proyecto todos los hinchas de la U deben sentirse representados“, sentenció de manera tajante el representante de la Casa de Bello, dejando la puerta abierta para avanzar formalmente junto a las autoridades de dicha comuna.