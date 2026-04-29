Universidad de Chile sigue sacando cuentas alegres tras lo que fue su triunfo en la pasada fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ derrotaron por 1-0 a la Universidad Católica en el Clásico Universitario con una gran actuación de los dirigidos por Fernando Gago.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Claudio Bravo ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para elogiar lo que fue la jugada del DT argentino en darle cabida a los jóvenes de la U en un partido tan importante como un clásico, donde elogió a Ignacio Vásquez, Agustín Arce y Lucas Barrera.

“Los chicos para mí mostraron mucha inteligencia, aparte del aspecto físico, de lo futbolístico, te dan órdenes y los chicos la cumplen, entienden a la perfección el juego, eso es crecer”, parte señalando Bravo.

Siguiendo en aquello, el ‘Capitán América’ destaca en que los jugadores jóvenes sin duda que son un gran aporte para un equipo y que en la U, han podido consolidarse de buena forma.

Bravo elogia a los jovenes de la U | Foto: Photosport

“Al que le cuesta menos y el que comienza más joven, es un tema de inteligencia, porque nos encontramos un abanico de físicos donde hoy se está muy equiparados”, declaró.

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Concluyendo, Bravo le deja un importante mensaje a los jóvenes de la Universidad de Chile, en la que si siguen consolidándose con su buen juego y se adaptan al ritmo futbolístico de la primera división, sin duda se consolidaran como titulares.

“El que logra adaptarse rápido a la dinámica, entender el juego, entender a los compañeros, entender las instrucciones durante la semana, yo creo que ese tiene una camiseta ganada antes que el resto”, cerró.

En Síntesis

Claudio Bravo elogió en ESPN la inclusión de jóvenes en el triunfo de Universidad de Chile .

elogió en la inclusión de jóvenes en el triunfo de . Ignacio Vásquez , Agustín Arce y Lucas Barrera fueron destacados por su inteligencia táctica y física.

, y fueron destacados por su inteligencia táctica y física. El técnico Fernando Gago alineó a los juveniles en la victoria 1-0 ante Universidad Católica.