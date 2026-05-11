El crack azul Lucas Assadi habló tras su renovación en la Universidad de Chile e hizo esta promesa.

Universidad de Chile hoy en día le dio una gran noticia a los hinchas ‘Azules’, en el que anunció la anhelada renovación de Lucas Assadi, quien puso punto final al misterio de su futuro y estampó su firma para seguir en el club de sus amores.

Esta noticia sin duda que es importante para el club, en donde la dirigencia apostó todo en las últimas semanas para llegar a un acuerdo con el crack azul para estirar su estadía en la U.

Tras oficializarse su renovación, el volante Lucas Assadi conversó con el sitio oficial del club, en la que destapó toda su felicidad tras concretar su permanencia en la Universidad de Chile.

“Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el Club de mis amores (…) La confianza del club es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo”, declaró.

Assadi mostró su felicidad al renovar con la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Assadi manifestó sus próximos objetivos dentro de la Universidad de Chile, en la que avisa que hará todo para volver a su gran nivel y además, quiere coronarse como campeón del torneo nacional con la U.

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“Mis objetivos personales son volver a mi nivel, a lo que yo sé; eso es lo que quiero. El objetivo a nivel de club es levantar la copa a fin de año, eso es lo que todos queremos”, cerró.

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