Universidad de Chile anuncia con bombos y platillos la renovación de Lucas Assadi

Universidad de Chile le dio una gran noticia a sus hinchas con la renovación de Lucas Assadi.

Una gran noticia es la que se acaba de confirmar en la Universidad de Chile, en la que los ‘Azules’ hace unos instantes le dieron una tremenda información a sus hinchas sobre la renovación de una de sus grandes figuras.

Se trata de Lucas Assadi, quien en esta jornada estampó la firma para mantenerse ligado a la Universidad de Chile, trato que fue oficializado en las redes del club hace unos instantes.

Si bien la noticia ya comenzó a correr con anterioridad dentro de esta jornada, desde las redes oficiales del club confirmaron esta renovación, en la que el canterano azul pone punto final a los rumores de su futuro y se queda en la U.

“¡Comenzamos la semana con una gran noticia! Nuestro canterano Lucas Assadi firmó su renovación de contrato con la U y seguirá defendiendo los colores del ‘Romántico Viajero’. A seguir construyendo esta linda historia que iniciamos a juntos a tus 7 años, Lucas”, señalaron en las redes.

Assadi seguirá en la U | Foto: U. de Chile

De esta manera, se pone punto final a lo que era esta novela sobre el futuro de Lucas Assadi, que sin duda tenía inquietos a todos en la Universidad de Chile, pero finalmente, continuará vistiendo de azul.

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Ahora Lucas Assadi y la Universidad de Chile pondrán la mirada en los desafíos que tienen para este 2026, en la que ahora alistan lo que será su vuelta al ruedo dentro del torneo nacional, en donde deberán enfrentarse este fin de semana ante Cobresal.

¡Comenzamos la semana con una gran noticia! 👏🏼



Nuestro canterano Lucas Assadi firmó su renovación de contrato con la U ✍🏼 y seguirá defendiendo los colores del Romántico Viajero 🔵🔴



A seguir construyendo esta linda historia que iniciamos juntos a tus 7 años, Lucas 🤘🏼 pic.twitter.com/qvieO5VQjX — Universidad de Chile (@udechile) May 11, 2026

En Síntesis

Universidad de Chile oficializó la renovación del contrato de su canterano Lucas Assadi .

oficializó la renovación del contrato de su canterano . El volante Lucas Assadi extendió su vínculo tras integrar el club desde los 7 años .

extendió su vínculo tras integrar el club desde los . El club Universidad de Chile enfrentará a Cobresal este fin de semana por el torneo nacional.