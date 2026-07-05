¿Está Lucas Assadi? Los citados de Universidad de Chile para el duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile

Fernando Gago definió la nómina de la U para visitar a Wanderers por Copa Chile, con novedades y una ausencia que vuelve a llamar la atención.

Tras la derrota ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, la Universidad de Chile busca dar vuelta la página en la Copa Chile 2026, torneo donde cada partido para los azules comienza a ser determinante para sus aspiraciones.

En ese escenario, el cuadro dirigido por Fernando Gago se prepara para un nuevo desafío como visitante, cuando deba enfrentar este domingo 5 a Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un duelo válido por la fecha 5.

El técnico argentino ha debido ir ajustando su plantel en las últimas jornadas, considerando bajas, retornos y decisiones tácticas que han marcado las últimas citaciones del Romántico Viajero, donde la competencia interna se ha intensificado.

Uno de los puntos que más atención genera en cada nómina es la situación de Lucas Assadi, futbolista que ha perdido protagonismo y cuyo nombre no ha estado en las últimas convocatorias, y esta vez no es la excepción.

Estos son los citados de la U:

Arqueros : Gabriel Castellón e Ignacio Sáez.

: Gabriel Castellón e Ignacio Sáez. Defensas : Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas.

: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas. Mediocampistas : Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Israel Poblete, Elías Rojas, Agustín Arce, Matías Riquelme y Javier Altamirano.

: Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Israel Poblete, Elías Rojas, Agustín Arce, Matías Riquelme y Javier Altamirano. Atacantes: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez y Andrés Bolaño.

Lucas Assadi sigue sin convencer a Fernando Gago en la U FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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Con esto, el cuadro laico intentará reencontrarse con los triunfos y seguir firme en la lucha por avanzar a los octavos de final.

¿Dónde ver el partido de la U. de Chile vs. Wanderers?

El compromiso se disputará este domingo 5 de julio a las 12:30 horas y se podrá ver a través de las pantallas de TNT Sports Premium y HBO Max.