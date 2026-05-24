El aniversario número 99 de Universidad de Chile ha estado cargado de hitos memorables, discursos históricos y saludos de grandes figuras. Sin embargo, uno de los mensajes que más hondo caló en el corazón de la hinchada laica fue el de Cristóbal Campos

Cristóbal Campos utilizó sus redes sociales para compartir una postal de la fiel hinchada azul acompañada de un texto que refleja la identidad del seguidor del Romántico Viajero.

“Feliz aniversario 99. Amor de mi vida”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram el portero formado en las huestes universitarias dejando en claro que nada lo separa del amor por el cuadro azul.

Acto seguido, el futbolista complementó su dedicatoria con una frase cargada de nostalgia y pertenencia: “Así somos los de la U, seremos siempre leones, cuánto te extraño. A pesar de todo siempre estaremos aquí con el corazón más azul que nunca”. No obstante, el remate de su publicación fue lo que terminó por conmover a los fanáticos laicos, al cerrar con un sincero: “Y perdón por tan poco…”.

El león que puso el pecho en la época más oscura

La publicación del golero se llenó de interacciones y comentarios de apoyo de la fanaticada azul, la cual mantiene un lazo de gratitud inquebrantable con él debido al complejo escenario que le tocó asumir cuando recién debutaba en el profesionalismo.

Cabe recordar que Cristóbal Campos se consolidó en el primer equipo en una de las peores crisis deportivas de la institución, transformándose en el arquero titular en campañas donde la U coqueteaba peligrosamente con los puestos de descenso en la parte baja de la tabla. Pese a la enorme presión y a su corta edad, el guardameta respondió con carácter y defendió con hidalguía la portería del León.

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Enfocado en el partido más importante de su vida

En la actualidad, el futbolista de 26 años continúa trabajando a diario de forma silenciosa pero tenaz en su recuperación y rehabilitación, con el firme objetivo de volver a competir en el balompié profesional en el corto plazo. Mientras da esa dura batalla personal, Campos deja en claro que el vínculo emocional con Universidad de Chile sigue intacto, demostrando que a pesar de la distancia física, su corazón late como un hincha más del Romántico Viajero.