El destacado mediocampista de 22 años le dedicó emotivas palabras a sus compañeros de Universidad de Chile.

Si hay una voz autorizada para hablar de figuras jóvenes y talentosas es Lucas Assadi. La promesa de Universidad de Chile brilla cada vez que toca el balón, asombrando con un estilo de juego que se ha ido perdiendo con el tiempo.

Y ello, el oriundo de Puente Alto lo tiene más que claro. Por eso, en conversación con RedGol, aplaudió a dos compañeros que siguen su senda: no se esconden del esférico y menos escatiman en encarar rivales.

¿A quiénes mencionó? El crack de 22 años le dedicó emotivas palabras a Ignacio Vásquez y Agustín Arce. Para el seleccionado nacional, tales nombres tienen magia de sobra y lo demuestran partido a partido.

“Yo creo que se ha perdido, creo que ahora están apareciendo varios, sobre todo en la U. O sea, no apareciendo. Ya están jugando el Nacho (Vásquez) y el Agu (Arce)“, comenzó señalando.

Y en dicha línea, el novel emblema de Universidad de Chile agregó sobre sus socios en el camarín azul: “Me encanta como juegan, son de potrero como dices y ojalá les siga yendo bien“.

Lucas Assadi destacó a Ignacio Vásquez y Agustín Arce en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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El presente de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la vigente temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 10 enfrentamientos. En dichos compromisos, no ha anotado goles, pero sí aportó con dos asistencias.

Un punto a considerar: su contrato concluye el 31 de diciembre de 2026. Por eso, si no es vendido en el siguiente mercado de fichajes y no renueva, puede abandonar el club en condición de futbolista libre al término de la campaña.

En síntesis:

Lucas Assadi suma 10 partidos jugados y una asistencia en la presente temporada.

suma jugados y una asistencia en la presente temporada. El contrato de Lucas Assadi con Universidad de Chile vence el 31 de diciembre de 2026 .

con Universidad de Chile vence el . Lucas Assadi destacó el talento de sus compañeros Ignacio Vásquez y Agustín Arce en el club.