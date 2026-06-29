Según indicó la directiva caturra, el duelo no tendrá público visitante de Universidad de Chile por decisión de las autoridades.

Universidad de Chile recibió un duro portazo en la previa de su visita a Santiago Wanderers por la fase de grupos de Copa Chile. ¿Qué pasó? El conjunto estudiantil irá solo hasta el puerto.

Así lo confirmó el director del elenco caturro, Andrés Sánchez, a La Estrella de Valparaíso. Según detalló el dirigente, las autoridades descartaron que el duelo cuente con público forastero.

Eso generó molestia en el club local, que pretendía tener un estadio con una importante cantidad de hinchas de ambos equipos. Sin embargo, el portazo fue tajante en la costa.

“Estamos tremendamente decepcionados, hemos tratado de hacer una labor en conjunto con las autoridades, pero no nos han escuchado“, comenzó señalando el funcionario.

“Creo que siguen muy temerosos de hechos que pueden ocurrir afuera de los recintos y al final Santiago Wanderers está siendo tremendamente perjudicado“, agregó en su descargo.

Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile no tendrá público contra Santiago Wanderers

Finalmente, Andrés Sánchez manifestó su desazón por el rechazo de las entidades gubernamentales para que el enfrentamiento tenga forofos de ambas escuadras.

“Están matando el fútbol en la región, porque seguimos con autoridades a la defensiva que no se atreven a hacer eventos masivos y eso hoy perjudica directamente a nuestro equipo”, cerró.