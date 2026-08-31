Fernando Agustín Tapia reprueba a esta figura de Universidad de Chile: “No está fino”

Juan Martín Lucero fue cuestionado por el periodista. Su actuación contra Universidad de Concepción fue deficiente.

Universidad de Chile cayó en el sur del país contra Universidad de Concepción. La escuadra azul fue derrotada 2-1 por la Liga de Primera y se aleja de la lucha por el título nacional.

Ello fue analizado por Fernando Agustín Tapia a través de los micrófonos de Radio Pauta: le bajó el dedo al rendimiento de un jugador del conjunto capitalino. ¿De quién se trata?

Para el periodista, Juan Martín Lucero no estuvo a la altura. El delantero argentino sigue deuda, ya que por el momento solo registra un gol por la categoría de honor. Pese a ello, interesa en Independiente de Avellaneda.

“Lamentablemente, tampoco está fino para nada. Está lejos. Con eso, la U se ahorraría una buena cantidad de dinero”, comenzó indicando el comunicador.

“Entiendo que hay una decisión institucional, económica, una oportunidad, pero también si le restas opciones al técnico… porque mal que mal, viendo siendo una opción para él”, agregó sobre los sondeos mencionados.

Juan Martín Lucero no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Aprueba su salida de Universidad de Chile

Finalmente, FAT le puso el visto bueno a la eventual partida de Juan Martín Lucero. Si bien el elenco azul tiene que asegurar boletos para certámenes internacionales, dicho adiós no le desagradaría.

“Un gol en el campeonato. Yo creo que él también es consciente de que su aporte ha sido escaso y si se le abre una opción, yo creo que los administradores de la U va a tomar esa posible oferta”, cerró.