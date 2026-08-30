Juan Martín Lucero vive horas claves por su futuro en la Universidad de Chile: este podría ser su destino

El delantero de la Universidad de Chile, Juan Martín Lucero vive horas cruciales sobre su futuro en el club.

Universidad de Chile está a horas de un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Universidad de Concepción en un duelo clave en el sur del país.

Previo a este compromiso, se conoció una importante noticia sobre el futuro de un jugador del conjunto ‘Laico’ y se trata del delantero argentino Juan Martín Lucero.

El atacante azul, que no ha vivido de un buen presente en la Universidad de Chile, está en la mira de un club que desea contar con sus servicios para este segundo semestre y las próximas horas, podrían ser claves para un eventual traspaso.

¿El club que lo sigue?: Independiente de Avellaneda, la escuadra de Jadson Viera busca a un nuevo delantero tras la salida del paraguayo, Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay y el ‘Gato’ sería uno de sus candidatos.

Lucero podría partir de la U | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Matías Martínez en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el atacante de 34 años es uno de los candidatos para reforzar el ataque del ‘Rojo’

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“Juan Martín Lucero es otro de los delanteros que está entre las opciones para reemplazar a Gabriel Ávalos. La U. de Chile debería compartir parte del salario del delantero para concretar su llegada“, informó.

Ante este escenario, en la Universidad de Chile mirarán con atención que puede ser del futuro del delantero argentino, quien tiene contrato con los ‘Azules’ hasta finales del 2027.

Si Independiente de Avellaneda desea incorporar a Juan Martín Lucero en este mercado, tiene tiempo para poder sumar a nuevo refuerzo hasta el próximo 2 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas

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