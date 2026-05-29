El DT de Universidad de Chile valoró al mediocampista. A su vez, confirmó que todo indica que no será baja contra Deportes Concepción.

Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil necesita de una victoria para seguir soñando con un nuevo título.

Es por ello que Fernando Gago tendrá que contar con todas sus figuras. Una de ellas, estará disponible a pesar de las dudas -de no cambiar el panorama- para el duelo contra el elenco penquista.

¿Quién es? Israel Poblete. Si bien tuvo problemas físicos en la previa, el DT le bajó el perfil a tal situación y aseguró que todo indica que dirá presente. Ha sido duramente criticado en los recientes compromisos, pero él lo respaldó.

“Las características de los futbolistas se ven en cada partido y entrenamiento. Es un jugador que da mucho equilibrio, que tiene buen volumen físico, que tiene agresividad para recuperar el balón“, lanzó.

“Es muy chico muy importante afuera y dentro del plantel. Se merece lo que haya jugado, pero como digo siempre: cada entrenamiento se ganan el puesto para jugar el día del partido”, agregó.

Israel Poblete ha sido cuestionado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Israel Poblete genera recelo en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 18 compromisos. En tales enfrentamientos, no logró aportar goles ni entregar asistencias.

¿Será desde el arranque en el siguiente partido de Universidad de Chile? Se disputará este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.

En resumen:

El mediocampista Israel Poblete estará disponible en Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Concepción tras superar problemas físicos.

estará disponible en Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Concepción tras superar problemas físicos. El entrenador Fernando Gago respaldó públicamente a Poblete ante las críticas, destacando su equilibrio, volumen físico y agresividad.

respaldó públicamente a Poblete ante las críticas, destacando su equilibrio, volumen físico y agresividad. El futbolista Israel Poblete registra 18 compromisos disputados durante la presente temporada sin contabilizar goles ni asistencias.