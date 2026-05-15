“No está a 100%”: Diego Rivarola y su preocupación total por este jugador en la U. de Chile

El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola mostró su gran preocupación por este jugador azul.

Universidad de Chile disputará este fin de semana un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Cobresal en un partido que es clave para el equipo de Fernando Gago en poder sumar los tres puntos.

En la antesala a este compromiso, el ex futbolista Diego Rivarola se dio su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar de lo que ha sido el presente de uno de los jugadores de la U, Juan Martín Lucero, por quien señaló que sigue esperando un mucho mejor rendimiento.

“Hay un grado de responsabilidad propia obviamente, uno espera más porque llegó con un gran nombre, la lesión no lo ayudó, el momento de la U al principio tampoco, se ha ido acomodando de a poco”, parte indicando Rivarola.

A pesar de que ha podido marcar en los últimos duelos, el ídolo del ‘Romántico Viajero’ siente que Lucero aún tiene mucho que entregar al equipo a excepción de goles, en la que apunta al rol de generar más situaciones y espacio para sus compañeros.

Rivarola y su preocupación por Lucero | Foto: Photosport

“Yo lo dije el otro día ‘que bueno que está haciendo goles’, pero los nueves si bien se alimentan de goles, también uno espera más en un equipo grande, generar espacios, hacer paredes, generar situaciones y peligro, aunque muchas veces no termine en gol”, remarca.

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Concluyendo, Rivarola siente que Juan Martín Lucero aún no puede mostrar una mejor versión dentro de la Universidad de Chile debido a que todavía no se encuentra en un 100% desde lo físico, lo que sin duda es una atenuante importante para que no pueda demostrar su gran nivel.

“Me parece que falta un poco más para lograr la titularidad absoluta en la U. Siento y es mi sensación, creo que tampoco se ha podido generar mucho, lo veo jugar mucho de espalda, no lo veo al 100% y eso puede ser, desconozco, pero la sensación que me da, es que no está al 100%”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile enfrentará a Cobresal este fin de semana por la Liga de Primera.

enfrentará a este fin de semana por la Liga de Primera. El delantero Juan Martín Lucero ha marcado goles recientemente pese a sufrir una lesión previa.

ha marcado goles recientemente pese a sufrir una previa. Diego Rivarola afirmó que Lucero no se encuentra al 100% en su condición física actual.