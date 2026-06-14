Los Azules dejaron escapar puntos de oro en el Nicolás Chahuán y debieron conformarse con un pálido empate ante los "Cementeros".

Universidad de Chile no logró sostener la ventaja que consiguió en el primer tiempo y terminó igualando 2-2 frente a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, en un resultado que vuelve a sembrar dudas sobre el presente azul.

El equipo dirigido por Fernando Gago tuvo un arranque ideal y golpeó rápidamente a los cementeros. A los 6 minutos, Nicolás Ramírez abrió la cuenta para los visitantes, mientras que Eduardo Vargas amplió las cifras a los 16′ para poner un prometedor 2-0 en favor de la U.

Sin embargo, antes del descanso llegó la reacción local. A los 44 minutos, Matías Campos López descontó para Unión La Calera y dejó abierto el encuentro de cara al complemento.

Universidad de Chile deja escapar puntos importantes ante La Calera.

Ya en la segunda mitad, una mano de Franco Calderón dentro del área fue sancionada como penal. Sebastián “Sacha” Sáez no falló desde los doce pasos a los 58′ y decretó el definitivo 2-2, resultado que dejó a los azules con la sensación de haber desperdiciado una importante oportunidad.

Los descargos de un frustrado Fernando Gago tras un nuevo tropiezo de la U

Tras el encuentro, Fernando Gago mostró su molestia por la forma en que su equipo dejó escapar la ventaja. El entrenador apuntó directamente al primer descuento de los “Cementeros” y a errores que, según él, se han repetido durante la temporada.

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“No salió nada de lo que planeamos. Ya es otra vez un error muy grande de perder otra vez un duelo aéreo, pero bueno, seguiremos trabajando”, señaló el técnico argentino.

Respecto al desarrollo del partido, Gago reconoció que el trámite terminó favoreciendo un encuentro de ida y vuelta que perjudicó a su equipo.

“Sí, sí, el partido ya estaba roto, había situaciones de juego donde casi eran situaciones de mano a mano. Por ahí apresurábamos también esas situaciones de jugarlo de esa manera y apresurábamos el pase, nos faltaba el último pase, pero bueno, da bronca”, sostuvo.

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Las declaraciones reflejan el complejo momento que atraviesa el estratega azul, quien sigue sin encontrar la regularidad esperada al mando de Universidad de Chile y suma un nuevo resultado que deja cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo.

DATOS CLAVE

El entrenador Fernando Gago mostró molestia tras el empate 2-2 de Universidad de Chile ante La Calera.

Los jugadores Nicolás Ramírez y Eduardo Vargas anotaron los goles iniciales para el conjunto azul.

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