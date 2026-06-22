El entrenador Fernando Gago le dio una gran noticia a los hinchas de la Universidad de Chile en las últiams horas.

En la Universidad de Chile hay existido una preocupación máxima por lo que ha sido la situación que vive su entrenador Fernando Gago, quien sufrió un infarto agudo al miocardio y que le significó ser intervenido después del duelo ante O’Higgins de Rancagua.

Posterior a este suceso, desde la Clínica Alemana dieron a conocer un parte médico oficial sobre la situación que vivió el estratega del ‘Romántico Viajero’ explicando con detalles su problema médico.

Luego de lo que fue la victoria de la Universidad de Chile por 4-1 ante Santiago Wanderers en la Copa Chile, desde el mundo azul hace unos instantes recibieron una importante noticia sobre la situación de Fernando Gago.

Gago recibe el alta médica

Gago le da una noticia tremenda a la U | Foto: Photosport

Hace unos instantes, desde el club compartieron el nuevo parte médico de la Clínica Alemana sobre la situación de Fernando Gago, en la que entregaron la gran noticia de que el argentino fue dado de alta.

“Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rúben Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio”, partieron señalando.

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“El paciente ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastías que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón”.

“Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”, concluyeron.

De esta manera, en la Universidad de Chile reciben una gran noticia con el alta de Fernando Gago, quien deberá seguir en lo que es su proceso de recuperación de buena forma y cuando ya esté en un 100%, volver a los trabajos en el ‘Romántico Viajero’.

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Compartimos el último parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de nuestro Director Técnico Fernando Gago.



¡Fuerza profe! pic.twitter.com/HQbGjMTuay — Universidad de Chile (@udechile) June 22, 2026

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