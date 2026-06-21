Fabricio Coloccini entrega actualización sobre Matías Zaldivia y su regreso en la U: “Está en una…”

El técnico interino azul destacó la importancia del defensor dentro del vestuario y esperan su pronta reincorporación.

Universidad de Chile continúa avanzando en la temporada 2026 con la necesidad de mantener la regularidad en su rendimiento, mientras también lidia con la recuperación de jugadores que han sido importantes dentro del plantel.

Uno de los casos que sigue en observación es el de Matías Zaldivia, defensor que ha estado marginado debido a una lesión desde el 10 de mayo, cuando los azules enfrentaron a Unión La Calera.

Su ausencia ha obligado a Fernando Gago y su cuerpo técnico a ajustar piezas en la zona defensiva, donde el Romántico Viajero ha debido confiar en el venezolano Bianneider Tamayo para sostener la solidez en la última línea.

Zaldivia es uno de los pilares del esquema de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cuándo podrá volver Matías Zaldivia en la U?

En ese contexto, tras la victoria azul ante Santiago Wanderers por Copa Chile, Fabricio Coloccini entregó una actualización sobre el estado del zaguero argentino nacionalizado chileno y los plazos de su recuperación, aclarando cómo avanza su evolución.

“Matías Zaldivia está en una etapa de recuperación, tuvo una lesión que fue un poco más grave de lo que imaginábamos y por eso se está retrasando un poquito, pero va mejorando poco a poco”, señaló.

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Además, el integrante del cuerpo técnico de Gago destacó que “es un jugador muy importante dentro del vestuario, entonces queremos que se recupere lo antes posible para tenerlo con el equipo”.

En resumen…