¿Por qué no juegan Fabián Hormazábal, Agustín Arce y Matías Zaldivia en U. de Chile vs. Audax Italiano?

El técnico argentino Fernando Gago deberá afrontar un partido clave por la Copa de la Liga con importantes modificaciones en su plantel.

Este domingo, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano por la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga con la obligación de sumar tres puntos y esperar un tropiezo de Unión La Calera ante Deportes La Serena para avanzar a las semifinales del certamen.

La misión, sin embargo, no será sencilla. Además de enfrentar a un rival que también quiere clasificar a la siguiente fase del torneo, los azules llegan al compromiso con un plantel disminuido.

De hecho, cuando se conoció la citación para el trascendental encuentro, hubo tres ausencias que llamaron especialmente la atención de los hinchas: Fabián Hormazábal, Agustín Arce y Matías Zaldivia.

La razón de estas tres ausencias en Universidad de Chile

En el caso del lateral y el mediocampista, ambos se encuentran concentrados con la Selección Chilena, combinado que viene de caer ante Portugal y que ahora se medirá frente a República Democrática del Congo en Francia.

Por su parte, el zaguero argentino nacionalizado chileno continúa recuperándose de sus problemas físicos y no alcanzó a estar en condiciones para reaparecer en este trascendental compromiso.

Zaldivia es pilar para el técnico trasandino y para la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

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De esta manera, Fernando Gago se vio obligado a buscar alternativas dentro de su plantel para suplir bajas sensibles en un encuentro donde no existe margen de error y donde la U se juega buena parte de sus aspiraciones de seguir avanzando en la Copa de la Liga.

En resumen…