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U. de Chile

Por qué no juegan Lucas Assadi, Franco Calderón y Matías Zaldivia en U.de Chile vs. O’Higgins por la Liga de Primera 2026

Los azules cuentan con importantes bajas para el duelo pendiente ante O'Higgins, encuentro que cerrará la primera rueda de la Liga de Primera.

Por qué no juegan Assadi, Calderón y Zaldivia en la U vs. O'Higgins
© PhotosportPor qué no juegan Assadi, Calderón y Zaldivia en la U vs. O'Higgins

Universidad de Chile buscará este jueves 18 cerrar la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una victoria cuando reciba en el Estadio Nacional a O’Higgins de Rancagua en el duelo pendiente de la fecha 13.

Los dirigidos por Fernando Gago llegan a este compromiso tras igualar ante Unión La Calera, resultado que dejó a los azules en la novena posición con 21 puntos y con la obligación de sumar de a tres para dar un importante salto en la tabla.

Sin embargo, la tarea no será sencilla para el Romántico Viajero, ya que el entrenador argentino deberá mover piezas y realizar modificaciones importantes debido a varias ausencias que golpean al plantel para este encuentro.

La U buscará volver a los abrazos ante su hinchada | FOTO: Diego Martin/Photosport

La U buscará volver a los abrazos ante su hinchada | FOTO: Diego Martin/Photosport

Las razones de estas tres ausencias en la U

Una de las bajas es Lucas Assadi, quien no presenta problemas físicos y quedó fuera de la convocatoria tras recibir autorización por motivos personales.

A ello se suma Franco Calderón, defensor que fue descartado debido a un cuadro viral que le impidió entrenar con normalidad durante los últimos días. Su ausencia obliga a Gago a recurrir al venezolano Bianneider Tamayo.

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Por su parte, Matías Zaldivia tampoco estará disponible, ya que sigue recuperándose de molestias físicas que lo han mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas.

En resumen

  • Universidad de Chile enfrentará a O’Higgins con varias bajas importantes para el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026. Lucas Assadi quedó fuera por motivos personales, mientras que Franco Calderón no estará disponible por un cuadro gripal y Matías Zaldivia continúa fuera por problemas físicos.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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