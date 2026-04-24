La Universidad de Chile entra en tierra derecha para enfrentar a Universidad Católica este sábado a las 18:00 en el Estadio Nacional por la Liga de Primera.

Sin embargo, lo que debería ser una semana de certezas se ha transformado en un rompecabezas táctico para Fernando Gago, quien aún no define quién será el encargado de equilibrar el equipo como volante central.

Pintita maneja tres alternativas con perfiles muy distintos, lo que cambiaría drásticamente la fisonomía de la U en el Clásico Universitario:

1. El ímpetu de Lucas Barrera Es la opción que más seduce al hincha por su proyección. El juvenil viene “pisando fuerte” desde que asumió su primera titularidad ante Audax Italiano por la Copa de la Liga.

Su ingreso ante Deportes La Serena, reemplazando precisamente a Romero, le dio una dinámica distinta al equipo, ganándose los elogios por su despliegue y personalidad pese a su corta edad. Quizás retrocedió ante Ñublense y por eso no repitió titularidad ante Everton.

Fernando Gago debe elegir a su volante central de cara al Clásico Universitario.

Publicidad

2. La polifuncionalidad de Israel Poblete Poblete es el “comodín” de Gago. El volante ocupó esa posición en el deslucido empate ante Everton la fecha pasada y, aunque su posición natural es más mixta, su conocimiento del plantel y su capacidad de sacrificio lo mantienen como una opción confiable para un partido de alta tensión donde la experiencia pesa.

3. La jerarquía internacional de Lucas Romero El seleccionado paraguayo llegó con el cartel de titular indiscutido, pero su presente físico y futbolístico ha generado dudas. Romero solo disputó los 45 minutos iniciales ante La Serena antes de ser sustituido por Barrera, dejando una interrogante sobre si está en condiciones de afrontar la intensidad que propone un clásico desde el primer minuto.

La decisión final de Fernando Gago

El DT de la U tiene un último entrenamiento para decidir: ¿Apostará por la sangre joven de Barrera, la seguridad de Poblete o la chapa internacional de Romero? El mediocampo será el campo de batalla este sábado y la U no puede permitirse errores en el diseño.