El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago se descargó con todo tras la derrota ante La Calera.

Universidad de Chile hoy tuvo un nuevo enfrentamiento ante Unión La Calera y en esta oportunidad por la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ no pudieron ante los ‘Cementeros’ y cayeron por 1-0, en la que sigue sin poder vencer al equipo de Martín Cicotello en este 2026.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador azul Fernando Gago habló con TNT Sports y analizó esta derrota de sus dirigidos, en la que no quedó para nada conforme con lo que mostrararon en el Estadio Nacional.

“No me gustó, hoy el equipo no jugó a lo que pretendemos, no tuvimos la circulaciones, no tuvimos el juego fluido, también nos apresuramos, jugamos muy apresurados en el segundo tiempo. Estamos primeros, tenemos que seguir aprovechando esa situación, sabiendo que tenemos que seguir creciendo y tener una identidad de juego“, partió señalando Gago.

Siguiendo en aquello, el DT argentino expresó que el gran error de sus dirigidos estuvo en la elaboración del juego, en la que el equipo se vio bastante apresurado, puntualmente en el segundo tiempo y que su rival con precisión pura, pudo quedarse con el triunfo.

Gago habló tras la derrota de la U | Foto: Photosport

“Apuramos los caminos más en la zona de construcción que de finalización, entonces ahí apresuramos, no encontramos bien los espacios para generar las situaciones, que en el primer tiempo tuvimos 3-4 claras, pero bueno, esto es un juego, nos llegaron 2-3 y nos ganaron, hay que seguir trabajando”, remarcó.

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Gago mira con buenos ojos el receso

Finalmente, Gago mira para adelante y pone el foco en lo que es esta segunda parte del año, en la que valora las semanas de receso que vienen para el equipo previo a la segunda rueda de la Liga de Primera, en la que espera refuerzos y la recuperación de varios elementos claves.

“No son solo las lesiones, también está el cuidado de ponerlos bien, tenemos un parate, el parate nos va a venir bien para poder trabajar y tener unos días de descanso y pretemporada y a partir de eso, con el mercado, tener a los jugadores en lo mejor posible para el comienzo del torneo”, cerró.