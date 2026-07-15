Universidad de Chile espera a Octavio Rivero: revelan su fecha de regreso a las canchas

El delantero uruguayo avanza en su proceso de recuperación tras ser sometido a una cirugía de rodilla. Le queda un mes de trabajo.

Universidad de Chile se prepara a toda máquina para volver a la acción en la Liga de Primera. Sin embargo, no tendrá a todo el plantel a disposición para enfrentar a Audax Italiano en la fecha 16. ¿Por qué?

Hay un jugador que arribó para esta campaña y se mantiene lesionado. Ese es el caso de Octavio Rivero, que sigue en proceso de recuperación tras ser sometido a una cirugía de rodilla.

Si bien no estará en tal encuentro, se reveló su fecha de regreso. Según información de Radio ADN, será nada más ni nada menos que para recibir al archirrival en la segunda rueda.

“La idea es que pueda volver a las canchas en al menos un mes. Dicha proyección nos lleva al 15 de agosto, cuando los azules visiten a Deportes Limache en el césped sintético del Lucio Fariña de Quillota”, lanzó el medio.

Sin embargo, advirtió: “Considerando dicha superficie, el uruguayo no estará en dicho compromiso para no complicar su físico, pero si debería estar disponible para el siguiente juego, el 23 de agosto, en el Superclásico ante Colo Colo“.

Universidad de Chile trabaja en el retorno de Octavio Rivero. (Imagen: Photosport)

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La larga ausencia de Octavio Rivero en Universidad de Chile

Durante la vigente temporada, el ariete charrúa tan solo ha disputado dos duelos oficiales con el elenco laico. En ellos, no logró anotar goles ni tampoco entregar asistencias.

¿Su última participación? El 13 de febrero, en el empate 0-0 contra Palestino por la Liga de Primera en el Estadio Municipal de La Cisterna. Tras ello, quedó al margen por su afección.