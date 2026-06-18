Fernando Gago se refiere al mercado de fichajes de la U y deja un claro mensaje: “Trataremos de…”

Universidad de Chile cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una victoria por 2 a 0 sobre O’Higgins en el Estadio Nacional, resultado que le permitió sumar puntos importantes y volver a acercarse a los puestos de avanzada del campeonato.
El Romántico Viajero fue de menos a más en el transcurso del encuentro y logró quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez, en una noche positiva para los dirigidos por Fernando Gago.
Con la primera parte del torneo ya finalizada, ahora la atención comienza a trasladarse hacia el segundo semestre, donde además de los desafíos deportivos también empieza a tomar protagonismo el mercado de fichajes.
La U vuelve a abrazarse en el Campeonato Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport
Fernando Gago ya piensa en el mercado de fichajes
Tras el encuentro, Gago fue consultado precisamente por la transmisión de TNT Sports por la posibilidad de incorporar jugadores y cómo se abordará la planificación del plantel de cara a lo que viene.
“Vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con las posibilidades que tengamos y a partir de eso trataremos de armar un plantel bien competitivo”, señaló el entrenador azul.
Las declaraciones del estratega trasandino dejan abierta la puerta a posibles movimientos durante el mercado, aunque sin adelantar nombres ni posiciones específicas que podrían reforzarse.
De esta manera, en la U ya comienzan a mirar lo que será la segunda rueda del campeonato, con el objetivo de seguir siendo protagonistas durante el resto de la temporada.
En resumen…
- Tras la victoria por 2-0 sobre O’Higgins, Fernando Gago fue consultado por el mercado de fichajes de Universidad de Chile y aseguró que trabajarán con las opciones disponibles para conformar un plantel competitivo para el segundo semestre.