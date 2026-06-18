Fernando Gago se refiere al mercado de fichajes de la U y deja un claro mensaje: “Trataremos de…”

Luego del triunfo ante O'Higgins, el DT de Universidad de Chile entregó señales sobre la planificación del plantel para lo que viene.

Universidad de Chile cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una victoria por 2 a 0 sobre O’Higgins en el Estadio Nacional, resultado que le permitió sumar puntos importantes y volver a acercarse a los puestos de avanzada del campeonato.

El Romántico Viajero fue de menos a más en el transcurso del encuentro y logró quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez, en una noche positiva para los dirigidos por Fernando Gago.

Con la primera parte del torneo ya finalizada, ahora la atención comienza a trasladarse hacia el segundo semestre, donde además de los desafíos deportivos también empieza a tomar protagonismo el mercado de fichajes.

La U vuelve a abrazarse en el Campeonato Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Fernando Gago ya piensa en el mercado de fichajes

Tras el encuentro, Gago fue consultado precisamente por la transmisión de TNT Sports por la posibilidad de incorporar jugadores y cómo se abordará la planificación del plantel de cara a lo que viene.

“Vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con las posibilidades que tengamos y a partir de eso trataremos de armar un plantel bien competitivo”, señaló el entrenador azul.

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Las declaraciones del estratega trasandino dejan abierta la puerta a posibles movimientos durante el mercado, aunque sin adelantar nombres ni posiciones específicas que podrían reforzarse.

De esta manera, en la U ya comienzan a mirar lo que será la segunda rueda del campeonato, con el objetivo de seguir siendo protagonistas durante el resto de la temporada.

En resumen…

Tras la victoria por 2-0 sobre O’Higgins, Fernando Gago fue consultado por el mercado de fichajes de Universidad de Chile y aseguró que trabajarán con las opciones disponibles para conformar un plantel competitivo para el segundo semestre.