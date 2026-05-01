Universidad de Chile tiene una baja confirmada para enfrentar a Deportes La Serena. El cuerpo técnico de Fernando Gago tendrá que continuar la espera por una de las máximas figuras del plantel.

Según la información de BOLAVIP Chile, el cuerpo técnico no contará con Eduardo Vargas. A pesar de que el delantero de 36 años ilusionó con estar en la convocatoria contra la escuadra granate, se mantendrá fuera de las canchas.

Su inclusión en la nómina para el Clásico Universitario dejó un grado de esperanza entre los fanáticos laicos. Sin embargo, su ausencia se sentirá profundamente en el Estadio La Portada.

Cabe destacar que un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda lo tiene sin actividad desde la caída 1-0 versus Ñublense el 12 de abril: debió ser reemplazado en el minuto 73 tras un duro golpe.

De esta manera, todo apunta a que su retorno será en el duelo contra Unión La Calera. Tal compromiso se desarrollará el domingo 10 de mayo en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Eduardo Vargas no estará en el duelo entre Universidad de Chile y Deportes La Serena. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Eduardo Vargas en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el oriundo de Renca ha disputado una totalidad de 13 enfrentamientos con la camiseta azul, en los que ha aportado con tres goles y dos asistencias.

Con esta pérdida, Universidad de Chile se prepara para visitar a Deportes La Serena por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El partido se jugará este sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas.

En resumen:

Eduardo Vargas no jugará contra Deportes La Serena por un desgarro en el gemelo .

no jugará contra Deportes La Serena por un . El delantero suma tres goles y dos asistencias en trece partidos de la temporada.

en trece partidos de la temporada. El posible retorno de Eduardo Vargas será ante Unión La Calera el 10 de mayo.