La frase de Bianneider Tamayo que no le gustó para nada a los hinchas de la U: “Así como preocupante…”

El defensor central de Universidad de Chile enfrentó los micrófonos y dejó una frase que no le gustó mucho a los hinchas.

Universidad de Chile no solo se anotó ayer su asistencia más baja en años para un partido oficial, sino que tampoco pudo responder en la cancha y terminó cayendo ante Unión La Calera por la Copa Chile.

El cuadro azul, que volvió a ser dirigido por Fernando Gago, no hizo un buen compromiso y anotó una nueva frustración ante el conjunto calerano, equipo que ha enfrentado 5 veces en lo que va de la temporada 2026.

Uno que dio la cara fue Bianneider Tamayo, quien enfrentó los micrófonos: “Yo creo que ahora si te digo algo, no sé si sea el mejor análisis de mi parte, pero lo que sí te puedo decir es que obviamente estamos dolidos por la derrota. Toca asimilarla y seguir para adelante”.

La U sufrió primera caída en Copa Chile. | Foto: Photosport

Consultado por los cobros arbitrales que pudieron haber perjudicado a la U, el venezolano asegura que “Con el arbitraje, la verdad, es que no voy a opinar nada, no son temas que tengan que ver con nosotros. Nos hacemos responsables de lo que sucedió en la cancha”.

En el cierre, deja una frase que no gustó mucho al hincha azul: “Así como preocupante, no creo porque sabemos de lo que somos capaces. Este grupo está para grandes cosas, lo está demostrando. Contra La Calera no se ha dado, es una realidad y lo sabemos todos, pero vamos a seguir trabajando, es la única forma de seguir con esto”.

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Lo cierto es que la U ha tenido una temporada muy irregular, donde suma eliminaciones en Copa Sudamericana, Copa de la Liga, está a 10 puntos del puntero en la Liga de Primera y todavía no puede asegurar su paso a los octavos de final en el Copa Chile.

En síntesis

Universidad de Chile perdió ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026.

El director técnico Fernando Gago volvió a dirigir al cuadro azul en este compromiso.

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