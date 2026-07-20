Lucas Romero recibe tormentosa noticia tras salir de U. de Chile: “Tiene una lesión de…”

El mediocampista paraguayo sufrió un grave problema en México, lo que fue confirmado por el propio DT de Juárez.

La salida de Lucas Romero de Universidad de Chile no fue para mejor. El novel volante recaló en FC Juárez con la ilusión de tener mayor participación, pero el mundo se le vino abajo. ¿Por qué?

En su debut en la Liga MX, el mediocampista paraguayo tuvo que abandonar la cancha tras una compleja torsión en su rodilla izquierda. Su entrenador, Pedro Caixinha, confirmó la peor noticia de todas.

Según detalló en conferencia de prensa, su pupilo se mantendrá fuera de la actividad por largo tiempo. Entregó el primer diagnóstico sobre la afección que atormenta a su jugador.

“Tiene una lesión de cruzados y nos tocó. Influenció nuestro estado anímico en el partido. No es una justificación, pero el equipo no se encontró después en el partido”, comentó el estratega.

Sobre la misma línea, agregó: “Llegó para darnos desequilibrio, hizo muy buena pretemporada. Se lesionó en 3 minutos del torneo y lo pondrá seguramente todo el campeonato afuera. Hay que repensar las cosas”.

Lucas Romero le dijo adiós a Universidad de Chile y se lesionó en México. (Foto: FC Juárez)

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Lucas Romero sufre fuera de Universidad de Chile

De este modo, el futbolista en cuestión continúa sin levantar cabeza tras despedirse de la escuadra universitaria. Cabe consignar que solo disputó siete encuentros con la camiseta azul y anotó un gol.

A su vez, quedó al margen de la Copa Mundial 2026 tras no ser considerado por Gustavo Alfaro. Tendrá que dar vuelta la página y ponerse a trabajar para regresar cuanto antes.