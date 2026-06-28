La U venció por 2-0 a Unión San Felipe por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile y es el nuevo líder de su zona.

Este domingo se llevaron a cabo los partidos del Grupo D por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde Universidad de Chile dio un gran salto para pavimentar su camino buscando la clasificación a octavos de final.

Los azules se impusieron por 2-0 a Unión San Felipe y le arrebataron el primer lugar a los del Valle del Aconcagua, que llegaban a esta jornada como punteros, con dos puntos por encima de la U.

Pero los pupilos de Fernando Gago no tuvieron mayores problemas para tomar el liderato, con los goles de Juan Martín Lucero (41′) y Agustín Arce (47′), para dejar los tres puntos en el Estadio Nacional.

Con este resultado, el Romántico Viajero se subió al primer puesto con siete puntos, dejando en segundo lugar al ‘Uní-Uní’ con seis unidades.

Juan Martín Lucero fue una de las figuras en el triunfo de la U. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Más atrás están Unión La Calera (4 pts.) y Santiago Wanderers (3 pts.), donde esta jornada los Cementeros golearon por 4-0 a los porteños.

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El cuadro laico está invicto en este torneo, donde ha jugado tres partidos, con dos triunfos y un empate. Ahora le quedan otros tres duelos por delante.

La TABLA del Grupo D de la Copa Chile:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Universidad de Chile 7 3 2 1 0 9 4 5 2 Unión San Felipe 6 4 2 0 2 5 6 -1 3 Unión La Calera 4 3 1 1 1 7 5 2 4 Santiago Wanderers 3 4 1 0 3 5 11 -6

En síntesis

Universidad de Chile ganó 2-0 a Unión San Felipe en el Estadio Nacional.

ganó 2-0 a Unión San Felipe en el Estadio Nacional. Siete puntos posicionan a Universidad de Chile como actual líder del Grupo D.

posicionan a Universidad de Chile como actual líder del Grupo D. Unión La Calera goleó 4-0 a Santiago Wanderers por la cuarta fecha.